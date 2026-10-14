Estefanía Mercado se registra para coordinar Comités de Defensa de Morena en Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, presentó su registro para participar en el proceso interno de Morena por la Coordinación Municipal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, acompañada por militantes fundadores y referentes del partido en el municipio.

Durante el encuentro, la alcaldesa reconoció la trayectoria de quienes participaron en la conformación de Morena y manifestó su intención de contribuir al fortalecimiento de la organización territorial, mediante el diálogo entre los integrantes históricos del movimiento y las nuevas generaciones.

“Hoy presento mi registro con la convicción de contribuir a la organización de nuestro movimiento en Playa del Carmen. Lo hago con respeto a quienes fundaron Morena, con disposición para escuchar y con el compromiso de trabajar junto a ustedes”, expresó.

Mercado destacó la importancia de mantener los principios que dieron origen al partido, al tiempo que se incorporan nuevas voces y propuestas para fortalecer su estructura municipal.

En su intervención, hizo referencia a la trayectoria política del expresidente Andrés Manuel López Obrador y al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes identificó como figuras centrales del movimiento de la Cuarta Transformación.

“Creo que honrar la historia de nuestro movimiento también significa abrir las puertas a nuevas generaciones, escuchar nuevas voces y sumar nuevas ideas, sin abandonar nuestros principios”, señaló.

La presidenta municipal también abordó los desafíos sociales que, desde su perspectiva, deben continuar atendiendo los integrantes de Morena, particularmente el racismo, el clasismo y la desinformación.

Consideró que estos problemas requieren mantener abiertos los espacios de participación y promover el entendimiento entre distintos sectores de la sociedad.

“La buena noticia es que estas amenazas no definen el corazón de nuestro pueblo. México es mucho más grande que los prejuicios, la división y los intereses particulares”, afirmó.

Asimismo, reconoció que el movimiento enfrenta asuntos pendientes y sostuvo que es necesario escuchar las críticas y revisar las acciones que requieren modificaciones.

“Sé que todavía existen desafíos. Que hay cosas por corregir, mucho por escuchar y mucho por construir”, manifestó.

Como parte de los objetivos de su participación en el proceso interno, Mercado planteó fortalecer la integración de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, ampliar la organización territorial y coordinar el trabajo comunitario en Playa del Carmen.

A la presentación asistieron Juan José Uribe, Silvia Gutiérrez, Juliana Hernández, Luis Meléndez, José Guadalupe López, José Palma, Antón Bojórquez, Andrea Olvera, Vianca González, María Luz del Alba, Feliciano Teh, Sergio Lugo, Alejandro Micet y Agustín Aguilar, entre otros fundadores y referentes locales de Morena.