Bernardo Cueto reconoce caída turística en Quintana Roo y atribuye retroceso a vuelos, inseguridad y sargazo

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CHETUMAL.- El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, reconoció una disminución en la llegada de visitantes al estado durante 2026, atribuida a factores internacionales, problemas de inseguridad, reducción de operaciones aéreas, encarecimiento de los vuelos y presencia masiva de sargazo, aunque rechazó que la entidad atraviese una crisis turística.

Durante su comparecencia ante los diputados de la Comisión de Turismo de la XVIII Legislatura, el funcionario presentó indicadores que reflejan una contracción de la actividad turística, pese a los resultados acumulados durante la administración de la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

“Aunque son momentos desafiantes para nuestros destinos, tenemos resultados, a reserva de oportunistas que dicen que hay una crisis turística. Si bien hay coyunturas nacionales e internacionales que han afectado la afluencia turística a Quintana Roo, vamos a poder enfrentarlas en forma positiva”, afirmó.

Cueto Riestra, titular de la Sedetur, informó que, hasta agosto de este año, Quintana Roo había recibido aproximadamente 13 millones de turistas, cifra que representa una disminución del 3.8 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

En el segmento de cruceros, reportó la llegada de 5.5 millones de pasajeros y una derrama económica de 11.7 millones de dólares, aunque señaló que los resultados se ubicaron 2.8 por ciento por debajo de las proyecciones.

El funcionario reconoció que el crecimiento de la infraestructura hotelera representa otro desafío para los destinos del Caribe Mexicano, pues durante los últimos diez años se han construido alrededor de 43 mil habitaciones adicionales, mientras que la disponibilidad de vuelos ha disminuido.

Ante este panorama, consideró necesario revisar las estrategias de desarrollo turístico, debido a que el reto no consiste únicamente en incrementar la promoción para ocupar los cuartos existentes, sino en atender los cambios en la conectividad aérea y la demanda de los mercados.

“Nos gustaría estar creciendo más, pero diferentes circunstancias lo han impedido”, admitió.

Explicó que las expectativas para los principales destinos de sol y playa del país eran favorables al inicio de 2026, pero diversos acontecimientos afectaron el comportamiento del turismo, entre ellos el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán, las repercusiones en materia de seguridad tras la captura de un narcotraficante y el aumento en los precios de la turbosina.

A estos factores se sumaron las cancelaciones de vuelos, los problemas financieros de las aerolíneas y el cierre de algunas compañías, circunstancias que limitaron la capacidad de transporte de pasajeros hacia los destinos turísticos mexicanos.

De acuerdo con las cifras presentadas, Cancún registró una contracción del 6.5 por ciento en la afluencia turística, mientras que Los Cabos reportó una disminución del 8.4 por ciento y Puerto Vallarta una caída del 19 por ciento.

Sin embargo, Cueto Riestra señaló que Cancún ha sido el destino con la mayor pérdida de capacidad aérea durante los últimos meses.

Como ejemplo, mencionó la suspensión de operaciones de la aerolínea Spirit en mayo, situación que, según explicó, significó la pérdida de aproximadamente 500 mil asientos disponibles.

El secretario agregó que el encarecimiento de las tarifas aéreas, relacionado con el aumento del precio del combustible, ha provocado que en algunos casos resulte más económico viajar al extranjero que a determinados destinos nacionales.

También hizo referencia a una desaceleración del turismo internacional, al señalar que, de acuerdo con datos de ONU Turismo citados durante su comparecencia, el crecimiento pasó del 2.2 por ciento en el primer trimestre del año a apenas 0.2 por ciento en el segundo.

En el ámbito nacional, reconoció que la percepción de inseguridad ha generado desconfianza entre los viajeros, mientras que el recale masivo de sargazo ha influido negativamente en el atractivo de los destinos de playa.

Pese a este escenario, Cueto Riestra sostuvo que las perspectivas para la temporada vacacional de invierno son favorables, principalmente por la recuperación prevista de rutas aéreas hacia los aeropuertos internacionales de Cancún y Tulum.

El funcionario confió en que el restablecimiento de la conectividad permita mejorar la llegada de visitantes durante el cierre del año, aunque reconoció la necesidad de ajustar las estrategias turísticas ante las condiciones actuales del mercado.