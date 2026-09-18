Estefanía Mercado y Concanaco firman “Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad de Playa del Carmen”

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PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur México), Octavio de la Torre Stéffano, suscribieron el “Pacto por la Prosperidad, la Justicia Económica y la Seguridad de Playa del Carmen”, con el objetivo de facilitar la inversión, fortalecer al sector empresarial, simplificar trámites, impulsar la generación de empleos y combatir la extorsión.

Representantes de los sectores empresarial, académico y social también formalizaron la adhesión del municipio al pacto.

Desde el auditorio “Leona Vicario” del nuevo Palacio Municipal, la alcaldesa destacó que el acuerdo da continuidad a la política de su administración para facilitar la apertura y crecimiento de negocios, mediante procesos más ágiles, transparentes y digitales.

“Quien quiere invertir y generar empleos no necesita que el gobierno le complique las cosas, necesita un gobierno que acompañe, que dé certeza y, sobre todo, que facilite”, afirmó.

Como ejemplo, presentó los avances del Pase Playense: 262 empresas participantes y más de 10,000 tarjetas activas, un programa que conecta descuentos para las familias con una red de establecimientos locales para que el consumo fortalezca al comercio, los emprendedores y los prestadores de servicios de Playa del Carmen.

Uno de los principales alcances del pacto es la incorporación de Playa del Carmen a la Plataforma Nacional de Establecimientos Mercantiles y a la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, herramientas que permitirán avanzar en la digitalización, reducir tiempos y facilitar trámites para empresarios e inversionistas.

“Playa del Carmen está creciendo y queremos crecer de la mano con ustedes, que haya más negocios, que haya más inversión, que haya más empleos y, sobre todo, más prosperidad para todas y para todos”, expresó Estefanía Mercado.

Por su parte, Octavio de la Torre reconoció la incorporación del municipio al pacto y destacó que Playa del Carmen es el primer municipio del país en sumarse a la Plataforma Nacional de Digitalización y suscribir este acuerdo. Subrayó la importancia de la participación de los gobiernos municipales en las estrategias de seguridad, legalidad y desarrollo económico.

“Hoy existen herramientas como la denuncia anónima al 089 (para combatir la extorsión), opciones de financiamiento y avances en simplificación de trámites; pero necesitamos que se conozcan y se utilicen. El primer paso es reconocer que existe un problema y que sector público, iniciativa privada, academia y empresarios pongamos cada uno nuestra parte para construir soluciones”, señaló De la Torre.

A su vez, la presidenta de la Canaco Playa del Carmen, Alma Iovana Franco Cervantes, refrendó el compromiso del organismo para trabajar a favor del comercio y las empresas, particularmente en temas de seguridad, extorsión, informalidad y simplificación de trámites.

Durante el evento también se tomó protesta a dirigentes de cámaras empresariales afiliadas a Concanaco, quienes asumieron el compromiso de promover el pacto y participar en las acciones derivadas del mismo.

Finalmente, el secretario de Seguridad Ciudadana Municipal, Carlos Montesinos, afirmó que la corporación mantendrá la coordinación con las cámaras empresariales y dará seguimiento a los compromisos en materia de seguridad establecidos en el acuerdo.

Previo a la firma del pacto, la presidenta municipal Estefanía Mercado y el presidente de la Concanaco – Servytur México visitaron el módulo CITA SARE, en donde saludaron a ciudadanos y al personal de la Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones.