Congreso de Quintana Roo prepara reducción gradual de 160 mdp; buscará evitar afectaciones a trabajadores

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CHETUMAL.- El Congreso de Quintana Roo aplicará de manera gradual la reducción de su presupuesto para ajustarse al nuevo límite equivalente al 0.7 por ciento del gasto estatal, con un periodo de transición de tres años que busca evitar afectaciones inmediatas a los trabajadores.

Jorge Sanén Cervantes, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) y coordinador del grupo legislativo de Morena, explicó que desde ahora comenzarán a prepararse los ajustes para que durante la XIX Legislatura el Poder Legislativo avance progresivamente hasta ubicarse dentro del límite establecido.

De acuerdo con el legislador, la intención no es aplicar la reducción completa de manera inmediata, debido al impacto que podría tener sobre la estructura laboral del Congreso. Por ello, primero serán identificados los rubros en los que exista margen para disminuir el gasto.

Sanén Cervantes descartó que el proceso contemple inicialmente reducciones a los salarios de los trabajadores y señaló que la prioridad será buscar alternativas antes de afectar los servicios personales, uno de los principales componentes del presupuesto legislativo.

La reforma establece como límite para el Poder Legislativo un presupuesto equivalente al 0.70 por ciento del presupuesto estatal. Su aplicación en materia de reducción presupuestal está prevista a partir de la XIX Legislatura, por lo que el actual Congreso tendrá un periodo para preparar la transición.

El ajuste estimado para alcanzar ese porcentaje ronda los 160 millones de pesos, cantidad que convierte la reducción del gasto en uno de los principales retos financieros que deberá enfrentar el Congreso en los próximos ejercicios.

Actualmente, el Poder Legislativo dispone de un presupuesto anual de aproximadamente 536 millones de pesos, de los cuales cerca del 70 por ciento corresponde a servicios personales, principalmente nómina.

Ante esta composición del gasto, Sanén Cervantes consideró que una reducción inmediata podría repercutir directamente sobre la estructura laboral, por lo que planteó distribuir los ajustes durante el periodo de transición.

El presidente de la Jugocopo señaló además que un eventual crecimiento del presupuesto general de Quintana Roo podría ayudar a amortiguar el impacto. Al estar establecido el techo del Congreso como un porcentaje del gasto estatal, un incremento de los ingresos y del presupuesto general también elevararía, en términos absolutos, el monto correspondiente al Poder Legislativo.

La mayor parte del ajuste deberá concretarse durante la XIX Legislatura, hasta alcanzar el límite previsto. La estrategia planteada consiste en reducir progresivamente diferentes componentes del gasto en lugar de concentrar el recorte en un solo ejercicio fiscal.

Con ello, el Congreso buscará absorber durante tres años una reducción que, aplicada de manera inmediata, tendría mayores repercusiones sobre su operación y su plantilla laboral.