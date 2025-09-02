Estefanía Mercado y todo su gabinete escuchan al pueblo en las jornadas de “Soluciones Sin Tanto Choro”

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Para fortalecer la comunicación y confianza entre la ciudadanía y las instituciones locales, la presidenta municipal Estefanía Mercado presidió este lunes la Primera Audiencia Vecinal “ Soluciones Sin Tanto Choro”, en el domo del fraccionamiento Villamar I, donde atendió a más de 50 representantes vecinales.

Desde su llegada y hasta el cierre del evento, la Alcaldesa escuchó inquietudes en una mesa de diálogo abierto y directo, canalizando las demandas ciudadanas de manera inmediata para su atención.

En la audiencia, Estefanía Mercado reiteró la importancia de la cercanía con la ciudadanía y el compromiso de su administración por resolver problemas de manera efectiva y oportuna, fortaleciendo la confianza de los habitantes en su gobierno.

“Estamos aquí en Villamar I iniciando con esta estrategia que nos permitirá fortalecer la participación vecinal, incrementar la credibilidad en las instituciones locales y fomentar el liderazgo comunitario”, expresó.

El encuentro forma parte de un plan de gestión denominado “Modelo Playa”, una estrategia de gobernanza orientada a la participación ciudadana, transparencia y atención directa a los problemas del municipio.

En esta ocasión, se contó con la asistencia de más de 50 integrantes de distintos comités vecinales, así como funcionarios de diversas áreas del Ayuntamiento, entre ellas Salud, Educación, Deportes, DIF Municipal, Tesorería, Medio Ambiente, Desarrollo Económico, Obras Públicas, Seguridad, Registro Civil, Servicios Públicos, Proximidad Social y Tránsito.

Con estas audiencias, la presidenta mujicipal Estefanía Mercado reafirma su compromiso de mantener un gobierno incluyente, accesible y cercano a la gente.