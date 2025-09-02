El nuevo Estado de derecho

Comparte esta Noticia

Signos

Para Sheinbaum, el ‘pueblo’ es una comuna moral sin criminales qué perseguir. Para Hugo Aguilar, ser indígena es ser una víctima a la que se debe defender antes que a todas las demás. Para la primera, los críticos de su causa política son enemigos del ‘pueblo’ y culpables, con la oligarquía neoliberal, de todas las injusticias contra el ‘pueblo’ y el país. Para el segundo, la defensa de los derechos constitucionales no es un asunto de litigios particulares de los individuos, sino de lucha social, donde debe privilegiarse la justicia de los indígenas de toda condición. Y así convergen los ideales progresistas de la Jefa del Estado mexicano y del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los une la militancia por la regeneración nacional; por un Estado de derecho de izquierda contra la derecha criminal.

SM