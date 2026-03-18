EU amplía lista de países con fianza de hasta 15 mil dólares para visas

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WASHINGTON.- Estados Unidos amplió la lista de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta 15 mil dólares para solicitar una visa, como parte de su política para endurecer el control migratorio.

El Departamento de Estado informó que, a partir del 2 de abril, se suman 12 nuevas naciones a este programa, entre ellas Camboya, Etiopía, Georgia, Nicaragua y Túnez, cuyos ciudadanos deberán cubrir este depósito como condición para tramitar visas de turismo o negocios.

Fianza no garantiza la visa

De acuerdo con las autoridades, el monto de la fianza —que puede ser de 5 mil, 10 mil o 15 mil dólares— será determinado durante la entrevista consular y no asegura la aprobación del visado.

El depósito funciona como garantía y puede ser reembolsado si la visa es negada o si el solicitante cumple con las condiciones de estancia en Estados Unidos.

Buscan frenar estancias irregulares

La medida forma parte de un programa implementado durante el gobierno de Donald Trump, enfocado en reducir los casos de personas que permanecen en el país más allá del tiempo permitido por sus visas.

Según el Departamento de Estado, este esquema ya ha mostrado resultados al disminuir los niveles de sobreestadía entre quienes están sujetos a la fianza.

Lista sigue creciendo

Con esta actualización, cerca de 50 países estarán sujetos a este requisito migratorio, en su mayoría naciones de África, Asia y América Latina con altos índices de permanencia irregular.

La lista incluye países incorporados previamente como Cuba, Venezuela, Nigeria, Bangladesh y Nepal, y continúa ampliándose conforme a los criterios de riesgo migratorio establecidos por las autoridades estadounidenses.