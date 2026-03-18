PAN y PRI van en bloque contra el Plan B de la reforma electoral; MC lo analiza

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CIUDAD DE MÉXICO.- Las bancadas del PAN y del PRI en el Congreso adelantaron que votarán en contra del Plan B de la reforma electoral enviado por el Ejecutivo al Senado, mientras que Movimiento Ciudadano dejó abierta la posibilidad de analizar la propuesta antes de definir su postura.

PAN rechaza reforma y lanza críticas

Desde la Cámara de Diputados, el vicecoordinador del PAN, Federico Döring, afirmó que la iniciativa no atiende problemas de fondo, como la presunta relación entre actores políticos y el crimen organizado.

El legislador sostuvo que la reforma carece de mecanismos para evitar el uso de recursos ilícitos en campañas, por lo que su bancada no la respaldará.

PRI acusa intento de control electoral

En el Senado, el coordinador del PRI, Manuel Añorve, calificó el Plan B como una “austeridad mal planteada” cuyo objetivo —dijo— es debilitar a las instituciones electorales.

Aseguró que su partido votará en contra al considerar que la propuesta busca concentrar el control del proceso electoral.

Por su parte, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que algunos planteamientos podrían afectar principios como la paridad de género, particularmente en la integración de los ayuntamientos.

MC analiza propuesta

En contraste, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, señaló que su partido revisará a detalle la iniciativa antes de fijar una postura definitiva.

Indicó que, si bien reconocen posibles excesos en algunos Congresos locales, será necesario analizar el alcance completo de la reforma para determinar su viabilidad.

Álvarez Máynez también expresó dudas sobre la aplicación de la revocación de mandato en el actual sexenio, al considerar que podría generar inestabilidad política.