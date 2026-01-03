EU captura a Nicolás Maduro y a sus esposa; serán juzgados en Nueva York por terrorismo

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- Se terminó la era de Nicolás Maduro: Fuerzas Armadas de Estados Unidos capturaron al presidente de Venezuela en medio de un operativo que incluyó bombardeos en Caracas, informó el presidente Donald Trump este sábado 3 de enero.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, Nicolás Maduro y Cilia Flores, su esposa, fueron arrestados y extraídos de Venezuela por fuerzas especiales de EU.

El Gobierno de Trump había puesto precio a la ‘cabeza’ de Nicolás Maduro con una recompensa de 50 millones de dólares a quien o quienes ayudaran con información para la captura de “uno de los narcotraficantes más grandes del mundo”.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró eque el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, serán juzgados en un tribunal federal de Nueva York y recordó la acusación formal que desde 2020 pesa sobre el mandatario del país caribeño por cuatro cargos, incluido el de conspiración para el narcoterrorismo.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados ​​formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”, escribió Bondi en un mensaje en la red social X en el que recordó también la imputación amparada por un gran jurado en marzo de 2020 contra Maduro, capturados la madrugada de este sábado en un operativo relámpago de las fuerzas especiales estadounidenses en Venezuela.

El presidente venezolano está desde 2020 acusado de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la posesión de ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos.

En Estados Unidos, estos cargos podrían acarrear penas de entre veinte años y cadena perpetua.

“Pronto se enfrentarán a todo el peso de la justicia estadounidense en territorio estadounidense y ante tribunales estadounidenses”, añadió Bondi, que agradeció al presidente estadounidense y al ejército su actuación de este sábado en Venezuela.