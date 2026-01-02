Cámaras privadas ya representan la mitad de la videovigilancia en Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- El secretario de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo, Julio César Gómez Torres, afirmó que durante el presente año se fortaleció la confianza ciudadana y del sector empresarial en las acciones de la dependencia, lo que se reflejó en una mayor participación de particulares en el sistema estatal de videovigilancia.

El funcionario detalló que actualmente operan alrededor de cinco mil 500 cámaras de videovigilancia en todo el estado, de las cuales cerca del 50 por ciento pertenecen a particulares y empresarios. Precisó que al menos dos mil 140 cámaras privadas de establecimientos comerciales y de servicios se han integrado de manera voluntaria a la red estatal, ampliando así la cobertura en zonas de alta afluencia de personas.

Gómez Torres recordó que este esquema forma parte de la estrategia de prevención y reacción ante hechos delictivos, y es operado a través de los Centros de Control y Comunicación (C2) y los Centros de Comando, Control, Cómputo y Comunicación (C5) instalados en los distintos municipios.

Destacó que la integración de cámaras privadas ha permitido un intercambio de información en tiempo real, lo que contribuye a una atención más rápida y eficiente de incidentes de seguridad, así como a un mayor respaldo ciudadano a las labores de vigilancia.

Finalmente, señaló que para 2026 el objetivo es incrementar el número de cámaras privadas y empresariales conectadas a los C2 y C5, además de fortalecer la capacidad tecnológica de los centros de control, con la finalidad de consolidar un sistema de videovigilancia más amplio y eficiente en todo Quintana Roo.