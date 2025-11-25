EU también reclama por robos en carreteras de México y afectaciones al T-MEC

Comparte esta Noticia

WASHINGTON.- La violencia contra transportistas en México ya no es solo un reclamo de los operadores nacionales, sino que Estados Unidos se sumó a las quejas sobre las pérdidas millonarias y la falta de acciones para garantizar la seguridad en carreteras.

A inicios de mes, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos (NFTC, por sus siglas en inglés) presentó una solicitud de comentarios acerca del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que explicaron que la violencia contra transportistas es uno de los factores que afectan el clima de inversión en Norteamérica.

El documento del Consejo Nacional de Comercio menciona a los transportistas como una pieza clave para la administración aduanera y facilitación del comercio, y señala que, específicamente en México, el robo del transporte de carga es un problema con afectaciones millonarias.

Los comentarios del consejo estadounidense ocurren en un año marcado por las movilizaciones de transportistas, especialmente en la Ciudad de México y el Estado de México, quienes han protestado por las extorsiones y los robos de los que son víctimas en carreteras.

Además, la crítica sobre el robo al transporte de carga y sus implicaciones en el T-MEC ocurre a días del paro de transportistas de este 24 de noviembre, que en alianza con agricultores, promete bloqueos en carreteras en distintos puntos del país.

En la presentación de comentarios sobre el T-MEC, el Consejo Nacional de Comercio Exterior de Estados Unidos presentó una serie de quejas relacionadas con el transporte en México y los robos en carreteras:

“El aumento del robo de carga es una preocupación crítica en materia de seguridad que afecta a todos los miembros de la NFTC que comercian en la región”, se lee en el documento.

Además, agradecieron a los representantes comerciales de Estados Unidos por priorizar las conversaciones bilaterales; sin embargo, “la seguridad de la carga requiere especial atención, ya que los riesgos se extienden mucho más allá de la frontera”.

Algunos de los principales riesgos que mencionaron los transportistas son:

Costos significativos.

Riesgos de seguridad para transportistas.

Interrupción en la cadena de suministro.

Riesgos de inversión para México.

“Estos costos e interrupciones afectan tanto a las exportaciones como a las importaciones estadounidenses, y cuando las importaciones son insumos destinados a un procesamiento posterior, pueden provocar interrupciones en la fabricación”, explicó el consejo estadounidense.

Finalmente, como recomendación a la administración de Donald Trump, el consejo determinó que deberían obtener de México el compromiso en materia de seguridad fronteriza, con recursos adicionales y medidas de seguridad viables para garantizar la seguridad de la carga y evitar robos.

En ese sentido, Estados Unidos podría ofrecer asistencia técnica, intercambio de inteligencia y recursos, con tal de prevenir los robos a transportistas con cooperación.

Fuente: El Financiero