Ofrece Sheinbaum alternativa a campesinos para evitar bloqueos carreteros

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a los campesinos para que, en lugar de cerrar carreteras, asistan a las mesas abiertas que organiza la Cámara de Diputados en las que se está discutiendo la Ley General de Agua.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, la mandataria federal dijo que Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de diputados de Morena, le informó que han sido muy pocas las personas que han asistido a dichas mesas.

“Nos dijo hace poco que hay tres gentes, cuatro gentes que no habían ido a las mesas, cuando públicamente se han abierto. Entonces, en vez de cerrar carreteras, pues, vayan a las mesas de discusión en el Congreso que están abiertas desde hace ya varios días”, enfatizó.

Cuestionada sobre si Monreal ya se puso en contacto con el gobierno federal para hablar de la modificación relativa con la desaparición del régimen de transmisión de derechos entre particulares, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “Él está de acuerdo con lo que nosotros planteamos, lo hemos platicado aquí varias veces y ha estado coordinando las mesas para que vayan todos a las mesas de trabajo de la Cámara de Diputados”.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las protestas y bloqueos carreteros de ganaderos y transportistas ya que existen mesas de diálogo para atender sus demandas a la que han incluido su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales.

“Entonces, no hay razón para cerrar las carreteras, está las mesas de diálogo abiertas para agua, para agricultura, para seguridad. Entonces, ahí fue donde dijo la secretaria, pues a lo mejor son temas políticos, ¿verdad? Y es otro lo que los otras cosas las que los están moviendo”, expresó.

Fuente: El Heraldo de México