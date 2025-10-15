Exgobernador de Guerrero, revela que EU revocó su visa: ‘Dicen que soy miembro del crimen’

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El exgobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, confirmó que el gobierno de Estados Unidos le revocó su visa el pasado 31 de julio, aunque dijo no conocer las razones de la medida.

“Efectivamente, me fue revocada la visa hace dos meses y medio, con fecha 31 de julio. De acuerdo a un correo electrónico que llegó, me dicen que me fue revocada la visa”, declaró este martes en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Astudillo explicó que ha intentado obtener más información sobre el caso, pero no ha recibido respuesta por parte de las autoridades estadounidenses. “He tratado de informarme las razones y no he tenido mayor información”, indicó.

El también exsenador señaló que la noticia se filtró y, tras ello, se desató una ‘guerra sucia’ en su contra, en la que se le relaciona con el crimen organizado, acusaciones que calificó de falsas.

“Se organizó toda una guerra sucia para decir que soy miembro de la delincuencia organizada y todo lo peor que puede haber (…) Yo no tengo absolutamente nada que ocultar”, subrayó.

Astudillo recordó que ha ocupado distintos cargos públicos y pidió que el caso se aborde con seriedad. “He sido gobernador, he sido todo lo que he tenido que ser en mi estado, y creo que hay varias razones que valdría la pena razonar”, agregó.

Hasta el momento, no hay confirmación oficial del Departamento de Estado sobre los motivos de la revocación del documento al exmandatario guerrerense.