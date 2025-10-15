Respalda Claudia Sheinbaum artículo transitorio retroactivo en Ley de Amparo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la propuesta de Ley de Amparo, aprobada en la Cámara de Diputados por la madrugada de este miércoles 15 de octubre, que incluye un artículo transitorio para revisar procesos judiciales anteriores.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que la propuesta aprobada por las y los diputados es “prácticamente la misma propuesta” que presentó el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, en conferencia de prensa mañanera, y que incluye una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en un procedimiento se determine si se aplica la nueva ley o la anterior.

“La antigua Corte tiene jurisprudencia en qué temas de procedimientos se aplican nuevas leyes y en qué temas no y eso es lo que quedó en el transitorio, basado en la jurisprudencia de la Corte, a qué casos se aplicarán los nuevos procedimientos, aun cuando hayan sido casos que ya se levantaron hace tiempo, repito, basado en la jurisprudencia de la Corte, y en qué casos se aplica la ley anterior”, afirmó la mandataria.

SAT, sin afectaciones por protestas de trabajadores

En otro tema, la presidenta sostuvo que solo dos oficinas del SAT sufrieron afectaciones por el paro nacional de brazos caídos y reiteró que son atendidos por el titular del SAT y de la Secretaría de Trabajo.

“En el SAT hay 25 mil trabajadores y son 400 los que han manifestado solicitudes. Van desde aumento salarial hasta recuperación de los salarios de gastos médicos mayores, tendrán dialogo con el director del SAT, pero no se ha visto afectaciones “, dijo.