Exigen destitución del juez Jonathan Yong Mendoza por agredir a mujer en Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- Organizaciones feministas de Quintana Roo exigieron la destitución inmediata del juez de control penal José Luis Yonathan Yong Mendoza, a quien señalan por una presunta agresión física y amenazas con arma de fuego en contra de una mujer que, de acuerdo con los testimonios, sería su pareja sentimental.

Los colectivos recordaron que, en vísperas de Nochebuena, vecinos del Fraccionamiento Residencial Palmaris, en Cancún, vivieron momentos de tensión tras un incidente ocurrido en la calle Palma Cyca, donde el juez habría salido a la vía pública portando un arma de fuego y mostrando una conducta violenta contra la mujer.

Tras difundirse la denuncia vecinal, la agrupación 50+1 Quintana Roo demandó no solo la separación inmediata del cargo del juez, sino también garantías de protección y acceso a la justicia para la víctima. Señalaron que, además de la agresión, el funcionario habría amenazado de muerte a un ex policía municipal que intentó intervenir en los hechos.

Las organizaciones indicaron que vecinos del lugar grabaron el episodio y recordaron que José Luis Yonathan Yong Mendoza ha sido señalado previamente por presuntas investigaciones relacionadas con lavado de dinero y posibles vínculos con el crimen organizado, pese a lo cual fue postulado y electo como juez de control penal en septiembre de 2025.

Por su parte, el colectivo feminista Xtabay exigió al Poder Judicial del Estado la apertura de una investigación exhaustiva y la aplicación de sanciones por una conducta que calificaron como violenta e incompatible con el ejercicio de la función judicial. Asimismo, solicitaron la intervención de la gobernadora Mara Lezama, al subrayar que ningún agresor de género debe ocupar un cargo público, conforme a lo establecido en la reforma constitucional conocida como “3 de 3”.

El colectivo advirtió que el comportamiento atribuido al juez generó miedo e indignación entre los residentes del fraccionamiento, quienes cuestionaron cómo una persona encargada de impartir justicia puede ser señalada por actos presuntamente constitutivos de violencia familiar. Testimonios y videos difundidos en redes sociales muestran al funcionario portando un arma de fuego y protagonizando el episodio, en el que incluso se menciona que habría golpeado a la mujer con el arma.

Ante estos señalamientos, las organizaciones pidieron que el Tribunal de Disciplina Judicial inicie una investigación de oficio, sin necesidad de una denuncia formal, con perspectiva de género y máxima transparencia, a fin de garantizar que quienes imparten justicia cuenten con solvencia moral y apego a la ley.

Cabe recordar que José Luis Yonathan Yong Mendoza llegó al cargo de juez de control penal tras ser postulado por el Poder Ejecutivo estatal en la lista de candidaturas para la elección judicial, proceso en el que resultó electo. Desde su registro, su candidatura fue ampliamente cuestionada debido a antecedentes relacionados con su paso por la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez entre 2016 y 2017, así como por investigaciones sobre presunto lavado de dinero vinculadas a negocios familiares.

Pese a estas críticas, el funcionario continuó siendo respaldado políticamente, ocupando posteriormente el cargo de Oficial Mayor durante el primer gobierno municipal de Blanca Merari Tziu en Puerto Morelos, bajo el cobijo del Partido Verde Ecologista de México.

Con información de Cambio22