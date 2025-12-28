Mara Lezama entrega renovada cancha de pasto sintético en Región 258 de Cancún

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa y la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, encabezaron la entrega municipal de la cancha de pasto sintético renovada en la Región 258 de Cancún, un espacio que ahora ofrece mejores condiciones para la práctica deportiva de niñas, niños y jóvenes de la zona.

Durante el acto, la titular del Ejecutivo destacó que la obra es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el municipio, y subrayó que, en el marco de la Cuarta Transformación, se impulsa la inversión social para llevar infraestructura a los barrios y colonias donde vive la gente.

Señaló que cada metro rehabilitado representa oportunidades para el bienestar, la convivencia y el desarrollo de las familias, elementos necesarios para la construcción de la paz y la prosperidad compartida.

Por su parte, Ana Paty Peralta informó que esta rehabilitación forma parte de un programa municipal de renovación de nueve canchas en Benito Juárez, de las cuales seis ya han sido transformadas y cuatro más están por intervenirse, con el objetivo de recuperar espacios públicos y fomentar el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social y prevenir las violencias.

Ambas autoridades coincidieron en la importancia de que la comunidad se apropie del espacio, lo cuide y lo utilice de manera constante, al considerar que el deporte y la activación física son fundamentales para construir comunidad, promover la salud y generar entornos más seguros.

Finalmente, Mara Lezama reiteró que el bienestar de las familias quintanarroenses es una prioridad y llamó a continuar trabajando de manera unida para consolidar la transformación en las colonias de Cancún.