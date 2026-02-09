Expropian más de 2 hectáreas en Bacalar para obras del Tren Maya de Carga

Comparte esta Noticia

BACALAR.- A partir de este lunes, la empresa Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. podrá disponer de una superficie de 2.37 hectáreas del ejido El Cafetal, tras la publicación del decreto de expropiación emitido por el Gobierno federal.

El terreno será destinado a la construcción de edificios e infraestructura para el Tren Maya de Carga, proyecto a cargo de la empresa estatal vinculada a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La zona expropiada se localiza frente a la entrada a Mahahual y cerca del paradero del Tren Maya en Chacchoben, lo que permitirá el desarrollo de obras relacionadas con el turismo y el transporte ferroviario de carga.

De acuerdo con el decreto, el Registro Agrario Nacional (RAN) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) determinaron que la superficie real a expropiar corresponde a tierras de uso común del ejido El Cafetal, distribuidas en cinco polígonos, mismas que serán utilizadas para obras ferroviarias, operación del proyecto Tren Maya y servicios de transporte de carga y pasajeros.

La Federación justificó la medida al acreditar causas de utilidad pública, conforme a lo establecido en la Ley Agraria, al considerar que se trata de infraestructura estratégica para facilitar el transporte y fortalecer servicios públicos.

El decreto establece que Tren Maya, S.A. de C.V. deberá acreditar el pago de la indemnización correspondiente a los ejidatarios afectados, conforme al avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), con cargo a su presupuesto autorizado.

Además del transporte ferroviario, el Gobierno federal señaló que el Tren Maya también funcionará como un corredor humanitario, mediante el cual se facilitará la entrega de apoyos alimentarios, médicos y otros servicios a comunidades indígenas y afromexicanas del sureste del país, así como para reforzar la conectividad en zonas estratégicas cercanas a la costa y la frontera con Centroamérica.