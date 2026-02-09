Olor a gasolina en inundaciones de Chetumal enciende alarmas de seguridad

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- Vecinos de diversas zonas de Chetumal han reportado un fuerte olor a gasolina en el agua de las inundaciones provocadas por las intensas lluvias, lo que ha generado temor entre la población por posibles riesgos para la salud y la seguridad.

Esta preocupación está respaldada por un estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Quintana Roo (Uqroo) y la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), que advierte sobre la posible presencia de gasolina y otros combustibles mezclados con el agua de lluvia.

El análisis detalla que cuando las lluvias intensas arrastran residuos de combustible acumulados en la superficie —por ejemplo, cerca de gasolineras, gaseras o áreas con depósitos de hidrocarburos— estos pueden quedar encharcados junto con el agua, aumentando el riesgo de explosiones, incendios menores y daños a la salud como irritaciones en la piel o problemas respiratorios al inhalar compuestos químicos presentes en el agua contaminada.

Destaca que entre las zonas más peligrosas de la ciudad -debido a sus problemas de inundaciones- son las colonias Adolfo López Mateos, Forjadores y Proterritorio, donde las gasolineras están separadas por distancias menores a 500 metros.

En este sentido, resalta que en Chetumal existen 24 estaciones de combustible, muchas de ellas próximas a zonas habitacionales y escuelas, lo que, sumado a la falta de un Atlas de Riesgo actualizado y de sistemas de alerta temprana, incrementa la vulnerabilidad de la población ante eventos de este tipo.

El estudio clasifica esta situación como un fenómeno Natech, que ocurre cuando un fenómeno natural, como fuertes lluvias e inundaciones, desencadena accidentes tecnológicos —como derrames de combustibles o sustancias peligrosas— lo que puede agravar las consecuencias de la emergencia.

Investigadores y vecinos coinciden en que es urgente mejorar la infraestructura de drenaje, actualizar el Atlas de Riesgo municipal, implementar sistemas de alerta temprana y revisar la ubicación de estaciones de servicio para reducir el peligro de que las inundaciones arrastren y concentren contaminantes nocivos en zonas urbanas.