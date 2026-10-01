Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro decapitan estatua de Felipe Calderón en Los Pinos

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CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro se manifestaron este miércoles 30 de septiembre contra la participación del expresidente Felipe Calderón Hinojosa en el Foro América Libre, protesta que posteriormente se trasladó al Complejo Cultural Los Pinos, donde un grupo de inconformes decapitó una estatua del exmandatario.

La movilización comenzó en las inmediaciones del Hotel Marquis, sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México, sede del encuentro en el que Calderón participó junto con dirigentes políticos y otras figuras latinoamericanas.

Durante su intervención en el foro, el expresidente afirmó que México está regresando a una “dictadura perfecta”, al acusar un debilitamiento de los contrapesos institucionales y cuestionar al gobierno de Morena. La expresión utilizada por Calderón retoma el concepto empleado por Mario Vargas Llosa en 1990 para describir al sistema político mexicano encabezado entonces por el PRI.

Mientras se desarrollaba el encuentro, los manifestantes se concentraron afuera del hotel para expresar su rechazo a Calderón, a quien responsabilizan de la extinción de Luz y Fuerza del Centro durante su sexenio. El organismo fue extinguido mediante un decreto presidencial publicado el 11 de octubre de 2009.

La protesta registró momentos de tensión. Algunos participantes derribaron vallas colocadas frente al inmueble y arrojaron huevos y otros objetos contra la fachada y el personal de seguridad. También hubo forcejeos cuando los manifestantes intentaron aproximarse a la entrada principal del hotel.

Posteriormente, parte del contingente se trasladó al Complejo Cultural Los Pinos, antigua residencia oficial de los presidentes de México, donde se encuentra una serie de esculturas de exmandatarios.

La figura de Calderón ya se encontraba dañada desde julio de 2025, cuando cayó después del desplome de un árbol cercano. Este miércoles, algunos de los manifestantes comenzaron a golpearla y uno de ellos utilizó la placa con el nombre del expresidente para impactar repetidamente el cuello de la escultura.

Otros participantes continuaron golpeando la pieza hasta desprenderle la cabeza. Después de mostrarla durante la protesta, los manifestantes la dejaron colocada sobre el pedestal que originalmente sostenía la estatua.

La protesta ocurrió el mismo día de la reaparición pública de Calderón en México para participar en el Foro América Libre y expresar sus críticas al gobierno federal y a las reformas impulsadas por Morena.