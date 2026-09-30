Fallece a los 58 años Jorge Kahwagi, exdiputado federal y exboxeador mexicano

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CIUDAD DE MÉXICO.- Jorge Kahwagi Macari, empresario, político y exboxeador mexicano, murió a los 58 años, según confirmaron este miércoles 30 de septiembre personas cercanas a él, entre ellas el actor Roberto Palazuelos y el senador Manuel Velasco Coello. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la causa ni el lugar del fallecimiento.

Palazuelos dio a conocer la noticia mediante una publicación en Instagram, donde compartió una fotografía junto a Kahwagi y expresó sus condolencias a la madre y las hermanas del exlegislador.

“Vuela alto querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre hermano querido”, escribió el actor y empresario en parte de su mensaje de despedida.

Posteriormente, Manuel Velasco confirmó el fallecimiento y recordó la relación que mantuvo con Kahwagi desde que ambos coincidieron como diputados federales durante la LIX Legislatura.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari”, expresó el senador, quien también envió sus condolencias a familiares y amigos.

Nacido el 28 de mayo de 1968 en la Ciudad de México, Kahwagi desarrolló actividades en la política, los negocios, el boxeo profesional y la televisión.

En su trayectoria política fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la LIX Legislatura. Años después volvió a la Cámara de Diputados por Nueva Alianza durante la LXI Legislatura, entre 2009 y 2012. Registros del Sistema de Información Legislativa confirman su participación en esta última legislatura como diputado de representación proporcional.

También ocupó la dirigencia nacional de Nueva Alianza, partido al que se incorporó después de separarse del PVEM.

Paralelamente desarrolló una carrera en el boxeo profesional, faceta que lo convirtió en una figura conocida fuera de la actividad política. Su trayectoria deportiva incluyó títulos latinos y combates que recibieron amplia cobertura mediática.

Kahwagi también incursionó en la televisión. Participó en “Big Brother VIP”, donde su presencia amplió su exposición pública más allá de los ámbitos político y empresarial.

Su fallecimiento generó este miércoles diversos mensajes de condolencias de personajes de la política y el espectáculo. Hasta las primeras horas posteriores a la confirmación de su muerte, la familia no había dado a conocer públicamente las causas del deceso.