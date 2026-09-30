Mara Lezama encabeza ranking de gobernadores con 65.4% de aprobación en septiembre

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, obtuvo 65.4 por ciento de aprobación ciudadana en la medición de septiembre de 2026 elaborada por Statistical Research Corporation (SRC), resultado que la colocó en la primera posición entre los 32 mandatarios estatales evaluados.

De acuerdo con los resultados de esta casa encuestadora, el segundo lugar correspondió al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, con 63.2 por ciento, seguido por el mandatario de Querétaro, Mauricio Kuri, con 62.5 por ciento.

En las siguientes posiciones aparecen Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con 60.5 por ciento; Julio Menchaca, de Hidalgo, con 59.1 por ciento; Alejandro Armenta, de Puebla, con 58 por ciento; Delfina Gómez, del Estado de México, con 56.5 por ciento, y Ricardo Gallardo, de San Luis Potosí, con 56.4 por ciento.

La medición de SRC evalúa la aprobación de cada mandatario mediante la pregunta: “En general, ¿usted aprueba o desaprueba el desempeño de (nombre del Gobernador o Gobernadora) como Gobernador o Gobernadora de (nombre del Estado)?”.

En Quintana Roo, 65.4 por ciento de las personas consultadas respondió favorablemente sobre el desempeño de Lezama Espinosa, el porcentaje más alto registrado por SRC entre los gobernadores incluidos en este ejercicio.

El levantamiento se realizó del 22 al 24 de septiembre de 2026 mediante mil llamadas telefónicas a personas mayores de 18 años en cada entidad federativa. La encuestadora reportó un margen de error de ±3.1 puntos porcentuales y un nivel de confianza de 95 por ciento.

El resultado corresponde específicamente a la medición de Statistical Research Corporation. Otros ejercicios demoscópicos publicados durante septiembre presentan resultados y posiciones diferentes para los mandatarios estatales, debido a sus respectivas metodologías y fechas de levantamiento. Por ejemplo, mediciones de otras casas encuestadoras han colocado a Lezama en posiciones distintas durante el mismo mes.

SRC ya había colocado a la gobernadora de Quintana Roo en la primera posición de su medición de julio, cuando registró 66.4 por ciento de aprobación.