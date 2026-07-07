Fallece el periodista y escritor Nicolás Durán de la Sierra; deja un amplio legado en Quintana Roo

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CANCÚN.- El periodista, escritor, editor y analista Nicolás Durán de la Sierra falleció este lunes por causas naturales en el Hospital General de Cancún, donde permanecía internado desde hacía varios días debido a complicaciones de salud.

La noticia fue dada a conocer por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien expresó sus condolencias por el fallecimiento de quien fue una de las figuras más reconocidas del periodismo quintanarroense.

“Gran pesar por la pérdida de mi querido Nico, te abrazamos hasta el cielo y todo nuestro cariño con sus familiares, amigos y su público que le acompañó por décadas. ¡Honramos tu legado de vida y profesionalismo, descansa en paz Nicolás Durán de la Sierra!”, manifestó la mandataria.

A través de un mensaje, la Coordinación General de Comunicación del Gobierno de Quintana Roo recordó que Nicolás Durán ejerció el periodismo durante más de cinco décadas con “inteligencia, ética, rigor y una inquebrantable vocación de servicio”.

Asimismo, destacó que fue “cronista de su tiempo, analista agudo, escritor, editor y formador de opinión”, además de ser considerado una de las plumas más respetadas del estado.

En 2025 recibió el Premio México de Periodismo “Ricardo Flores Magón”, otorgado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos y el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, en reconocimiento a su trayectoria y aportaciones a los géneros periodísticos.

A lo largo de su carrera colaboró en diversos medios de comunicación locales y nacionales. Fue autor de los libros DF Zona de Desastre y Esta noche Stanley duerme, obra publicada en español e inglés.

También se desempeñó como cuentista en revistas literarias, dirigió La Gaceta del Pensamiento, editó 54 libros, escribió la columna política El Minotauro, fue editorialista en Radio Fórmula y participó como comentarista en distintos programas radiofónicos.

El fallecimiento de Nicolás Durán de la Sierra ha generado muestras de pesar entre integrantes de los gremios periodístico y literario, ámbitos en los que dejó una huella durante varias décadas, particularmente en el norte de Quintana Roo.

Descanse en paz.