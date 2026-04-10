Fallece Magaly Achach Solís, primera alcaldesa de Cancún

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CANCÚN.- Esta mañana se confirmó el fallecimiento de Sonia Magaly Achach Solís, quien fuera la primera mujer en ocupar la presidencia municipal de Benito Juárez, marcando un precedente en la vida política del municipio.

La noticia fue dada a conocer por su hija, Candy Ayuso Achach, a través de un mensaje en redes sociales en el que la familia expresó su pesar y solicitó respeto y privacidad ante la pérdida.

En el comunicado, sus familiares destacaron la calidad humana de Achach Solís, a quien describieron como una figura ejemplar tanto en el ámbito familiar como en el social.

La exalcaldesa falleció a los 71 años, dejando un legado importante en la política local al convertirse en una de las primeras mujeres en abrir camino en cargos de representación en Quintana Roo.

Su estado de salud ya había generado preocupación en meses recientes. El 18 de septiembre de 2025, su hija informó públicamente sobre la gravedad de su condición, solicitando donadores de sangre, luego de que días antes fuera hospitalizada de emergencia.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento. La familia informó que en las próximas horas se compartirán los detalles de los servicios funerarios.

Tras darse a conocer la noticia, actores políticos y ciudadanos han expresado mensajes de condolencia, reconociendo su trayectoria y contribución al desarrollo institucional de Cancún.