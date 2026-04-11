Supervisa Mara Lezama avances del nuevo Hospital General de Chetumal

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CHETUMAL.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, realizó un recorrido de supervisión en la construcción del nuevo Hospital General de Chetumal, obra que se desarrolla bajo el esquema de IMSS-Bienestar con apoyo del gobierno federal.

Durante la visita, la mandataria informó que la primera etapa del proyecto ya fue concluida y que actualmente se avanza en la segunda fase, destacando la coordinación con autoridades federales para su desarrollo.

Señaló que esta infraestructura representa una de las principales inversiones en materia de salud para la capital del estado, con el propósito de mejorar la atención médica y ampliar la cobertura de servicios especializados.

El proyecto contempla un total de 272 camas —120 censables y 152 destinadas a áreas como urgencias y terapia—, además de cinco quirófanos, consultorios, salas de expulsión, laboratorio y otras áreas médicas, en una superficie superior a los 25 mil metros cuadrados.

Asimismo, se prevé la prestación de diversas especialidades, entre ellas neurología, nefrología, traumatología, ginecobstetricia, oftalmología y cardiología, con posibilidad de ampliar la oferta conforme avance su operación.

La gobernadora subrayó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como la colaboración con el titular del organismo, Alejandro Svarch, para concretar el proyecto.

Indicó que, a diferencia de administraciones anteriores, esta obra contempla desde su planeación el equipamiento necesario, con el objetivo de garantizar su funcionamiento adecuado desde el inicio de operaciones.

Por otra parte, anunció que, una vez que el nuevo hospital entre en funcionamiento, el actual Hospital General de Chetumal será reconvertido en una sede de la Universidad Rosario Castellanos, con el fin de ampliar la oferta educativa en el área de medicina.

En el recorrido también participaron funcionarios del sector salud y responsables de infraestructura, quienes supervisaron los avances técnicos de la obra.