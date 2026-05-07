Fallece María Rubio Eulogio, expresidenta del Sistema DIF de Quintana Roo

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CANCÚN.- María Rubio Eulogio, expresidenta del Sistema DIF Quintana Roo y exesposa del exgobernador Joaquín Hendricks Díaz, falleció este jueves 7 de mayo a los 73 años de edad.

La noticia fue confirmada por su hija, Leslie Hendricks, a través de un mensaje difundido en redes sociales, en el que señaló que su madre murió en paz y acompañada por su familia.

La familia Hendricks Rubio agradeció las muestras de apoyo y respeto recibidas tras darse a conocer el fallecimiento y adelantó que próximamente informará sobre los servicios funerarios.

Antes de integrarse a la vida pública en Quintana Roo, María Rubio desarrolló una trayectoria en el sector salud como enfermera militar especializada en cardiología y terapia intensiva, labor por la que fue reconocida debido a su disciplina y compromiso profesional.

Posteriormente, encabezó labores sociales al frente del Sistema DIF Quintana Roo, donde impulsó programas dirigidos a familias y sectores vulnerables de la población.

Tras confirmarse su fallecimiento, diversas figuras políticas y ciudadanos expresaron condolencias a la familia Hendricks Rubio.

En su mensaje, Leslie Hendricks destacó que su madre dejó un legado de amor, fortaleza y entrega.

María Rubio fue madre de Edgar y Leslie Hendricks, además de abuela de nueve nietos.