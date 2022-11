Fans critican a Laura Pausini por el filtro que usó en su fotografía con Yalitza Aparicio

Comparte esta Noticia

Laura Pausini es una de las cantantes que gozan de mayor reconocimiento a nivel internacional. Sus fans la admiran no sólo por los temas que interpreta sino por su calidad humana y sencillez en todo momento. Sin embargo, en las últimas horas se han suscitado comentarios de diversos usuarios que no le favorecen luego de que compartió en sus redes una fotografía que posiblemente se está malinterpretando.

El pasado 17 de noviembre se llevó a cabo la entrega de los premios Latin Grammy en Las Vegas, Nevada donde Laura Pausini fungió como una de las presentadoras al lado de Thalia y Luis Fonsi . Yalitza Aparicio , nominada al Oscar en 2019 por su trabajo en la película Roma , fue una de las invitadas especiales en la ceremonia y tras bambalinas, Laura Pausini le pidió que se tomaran una foto juntas. La actriz mexicana accedió pero cuando compartió el inolvidable momento en sus Stories , la italiana fue severamente criticada debido a que en la imagen ella destaca gracias a un filtro que le iluminó la cara haciéndola lucir radiante y dejando a Yalitza bajo la sombra.

Hay quienes aseguran que se debió a un error de la aplicación, pero otros creen que fue a propósito del community manager para hacer sobresalir a su artista. En otras fotos que Laura Pausini compartió a través de la misma red de Instagram , no es notoria esta situación, pues la luz fija igual en sus retratos con Rosalía, Karol G y Sebastián Yatra . Pese a lo que se dice, esta acción parece que no fue de importancia para Yalitza ya que la reposteó en sus historias y le agregó emojis de corazones rojos. La intérprete de éxitos como Víveme y La soledad hasta ahora no ha respondido a las críticas en su contra, incluso, en algunas que la señalan como racista.