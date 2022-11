Mexicanos llegan haciendo escándalo al Mundial de Qatar 2022

Comparte esta Noticia

La afición mexicana ya está llegando a Qatar 2022 y con tan solo pisar el aeropuerto ya están demostrando que serán unas de las más representativas; una muestra de ello es un hombre que arribó con un enorme sombrero y una bocina de gran tamaño en sus espaldas reproduciendo música mariachi.

Fue el usuario de TikTok @paquideus quien compartió el pintoresco momento con el título: “Los mexicanos, la mejor afición en los mundiales”.

En la grabación se ve al hombre caminando mientras se escucha la canción “Morena de mi Corazón”, y el que graba comenta: “se ve cómo ponemos el desmadre”, luego ambos sujetos se ponen a conversar sobre sus lugares de origen, pero la charla es corta porque enseguida el de la bocina se pone a cantar y los otros le siguen.

“Toda la banda, cómo se los quedan viendo”, comenta el chico y efectivamente se observa cómo varias personas en el aeropuerto, algunos aparentemente locales pues visten el tradicional Thawb, lo ven con curiosidad y lo graban.

“Al chile somos la mera ver&% por estas cosas”, afirmó el hombre y luego mostró como el sujeto de la bocina continúa recorriendo el lugar mientras los curiosos lo ven y una chica baila.

Los comentarios sobre la actitud del aficionado tuvieron varios matices, pues unos temieron a que lo detuvieran, mientras que otros lo celebraron: “México ganará el mundial… de arrestos, nada más”, “al ritmo de la canción se acercan a él para arrestarlo”, “se me hace que va a terminar arrestado”, “yo solo pensando en lo que le cobraron por exceso de equipaje”, “estos videos me erizan la piel y se me salen las lágrimas. Qué bonito mi México y su gente”, “los mexicanos hacen historia en los mundiales, siempre dejan su marca”, “siempre seremos la fiesta de los Mundiales. ¡Esperen al 2026!”.

Otros videos muestran a la afición mexicana en el aeropuerto de Qatar cantando el tema ‘Cielito Lindo’.