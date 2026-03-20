Sheinbaum pide al PT definir postura sobre reforma electoral

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CANCÚN.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que el Partido del Trabajo (PT) deberá definir su postura respecto al Plan B de la reforma electoral, luego de que surgieran diferencias internas sobre el tema.

Durante su conferencia matutina de este viernes en la Ciudad Militar, la mandataria se refirió a las declaraciones del diputado petista Reginaldo Sandoval, quien manifestó desacuerdos con la iniciativa, y confió en que finalmente el partido respalde la propuesta.

“Hace unos días también la senadora Geovanna Bañuelos expresó su respaldo, entonces el PT tendrá que ponerse de acuerdo sobre si apoya o no la reforma; es una decisión que les corresponde”, comentó.

Sheinbaum consideró que es probable que el PT vote a favor, aunque señaló que será hasta el posicionamiento final cuando se conozca con certeza la postura del partido.

Por otro lado, destacó que se fortalecerá el componente de igualdad de género dentro del Plan B, luego de que la Secretaría de Gobernación reconociera una omisión en este aspecto.

En ese sentido, indicó que la senadora Malú Micher trabaja en una propuesta para reforzar la participación de las mujeres en los procesos electorales y en los espacios de representación popular.

“Se va a incluir este enfoque en la iniciativa”, afirmó la presidenta.