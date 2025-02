Félix Salgado revela que contendería por Guerrero pese a reforma vs. nepotismo

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Félix Salgado Macedonio rechazó que las iniciativas de reforma que envió la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo contra la reelección y nepotismo vayan contra él; se dijo “chamacón” y podría esperar el tiempo necesario para contender nuevamente por la gubernatura en Guerrero.

“Estoy a favor antes, ahora y después de esta reforma. A mí me pasa como el chivo y la campana, me la colgaron a mí, pero en realidad la bronca no es conmigo, va por otro lado, pero no lo voy a decir”, expresó en entrevista con medios de comunicación.

Sin embargo, Salgado Macedonio reconoció que en la alianza Sigamos Haciendo Historia hay inconformes con dicha iniciativa. “Sí hay algunos senadores, tanto de Morena como del Verde, del PT, que no están muy convencidos de la reforma”.

La iniciativa de reforma constitucional contra el nepotismo, la cual fue remitida este martes por la mesa directiva del Senado, a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, impone la prohibición de ser gobernador a quien haya tenido un vínculo familiar con quien haya ejercido ese cargo en los últimos tres años.

La prohibición es extensiva para los cargos de presidente, diputados y senadores, diputados locales, presidentes municipales, alcaldes, regidores, síndicos, concejales y jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Dicho caso aplicaría para el senador por Guerrero, quien en 2021 ya buscó la gubernatura, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) “me la tumbó”.

“Y entonces entra mi hija, Evelyn Salgado Pineda, que es la gobernadora. Entonces ella va a estar sus seis años de gobernadora. Yo estoy de senador, aquí seis años, no tengo ningún problema.

“Yo estoy de acuerdo en que termine su periodo y seis años después o 12 años después yo pueda entrarle si es que el pueblo de Guerrero así lo decide. Yo estoy chamacón, tengo apenas 68 años, y estoy al 100 por ciento puesto y dispuesto para cuando toque y sea”.

El morenista descartó que la iniciativa mande una indirecta para los Monreal: “Monreal y Macedonio apoyamos la reforma como va y con todo”, dijo en presencia del senador Saúl Monreal.

Además, dijo no estar enojado con Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, por decir que dicha reforma tenía dedicatoria para él.

“Lo que a mí me incomoda, sí, es que haya ironía, haya ironía en los comentarios. Eso no se vale. ¿Por qué? Porque yo estoy a favor. No hay necesidad de rudeza. Innecesario eso”.

Fuente: El Financiero