Senado aprueba ingreso de marines de EU para entrenar a la Marina de México

CIUDAD DE MÉXICO.– Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, el Senado de la República aprobó por unanimidad la entrada a territorio mexicano de 10 marines de Estados Unidos, cuya misión será capacitar a elementos de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina (Semar). La autorización responde a una solicitud del Ejecutivo federal y forma parte de la cooperación bilateral en materia de seguridad.

El plan de capacitación aprobado por el Senado establece que el entrenamiento se llevará a cabo del 17 de febrero al 28 de marzo en el estado de Campeche. Durante este periodo, los marines estadounidenses instruirán a los elementos de la Semar en tácticas y procedimientos de combate convencional y no convencional, con especial énfasis en operaciones anfibias en ambientes marítimo, terrestre y aéreo.

Los militares norteamericanos llegarán a México el 15 de febrero a bordo de una aeronave del Ejército de Estados Unidos, aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Campeche.

El senador Rolando Zapata Bello, presidente de la Comisión de Marina, subrayó que la colaboración con Estados Unidos es estratégica y necesaria para fortalecer las capacidades operativas de las fuerzas armadas mexicanas. “Damos la bienvenida a esta cooperación, conscientes de su potencial. No obstante, reitero que su éxito dependerá de una gestión cuidadosa que garantice el fortalecimiento de nuestra soberanía y nuestros principios democráticos de gobierno”, afirmó en tribuna.

Durante el debate, los legisladores coincidieron en que la presencia de los marines no representa una amenaza para la soberanía nacional. La única intervención en el pleno fue de la senadora panista Lilly Téllez, quien insistió en ampliar la cooperación militar con Estados Unidos para combatir al crimen organizado. “¿Por qué entonces no aceptar la cooperación con Estados Unidos para proceder contra los cárteles en México? ¿Por qué no hacerlo bajo un convenio de cooperación en un marco legal, como está sucediendo con este ejercicio?”, cuestionó.

Fuente: El Sol de México