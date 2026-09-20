Estefanía Mercado lleva bienestar a las familias de Playa del Carmen con 36 mil apoyos alimentarios

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con una política social cercana y enfocada en atender las necesidades de la población, el gobierno de la presidenta municipal Estefanía Mercado avanza en la entrega de 36 mil apoyos alimentarios a través del programa “Playa Llena, Corazón Contento”.

En el marco de su Segundo Informe de Gobierno, la Alcaldesa destacó que esta estrategia tiene como objetivo fortalecer la alimentación y contribuir a la economía de miles de hogares, mediante apoyos que llegan directamente a quienes más los necesitan.

“Gobernar significa estar en territorio, escuchar a la ciudadanía y responder con acciones concretas a las necesidades de las familias playenses”, afirmó Estefanía Mercado.

La Presidenta Municipal señaló que la cercanía con la población es uno de los ejes importantes de su administración, porque permite conocer de primera mano las necesidades de las colonias y comunidades y traducirlas en políticas públicas con resultados tangibles.

“Cada apoyo que entregamos representa un respaldo directo a la economía familiar y, sobre todo, la certeza de que este gobierno está cerca de su gente”, subrayó.

Estefanía Mercado sostuvo que, “sin tanto choro y con resultados”, su administración mantiene una política social orientada a generar bienestar y mejorar la calidad de vida de las y los playenses.

A través de “Playa Llena, Corazón Contento”, el Gobierno Municipal fortalece su presencia en colonias y comunidades, acercando programas sociales y atención directa a la ciudadanía.

La Alcaldesa refrendó que la transformación de Playa del Carmen se construye desde el territorio, con participación ciudadana y acciones que impacten positivamente en la vida cotidiana de la población.

“La transformación de Playa del Carmen ya empezó y lo mejor está por venir”, puntualizó.