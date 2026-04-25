Refuerzan seguridad en zonas rurales de Playa del Carmen mediante alianza con ganaderos

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal que encabeza la presidenta Estefanía Mercado Asencio, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), formalizó una alianza estratégica con la Asociación de Ganaderos Local para blindar las áreas rurales y productivas del municipio.

La coordinación fue concretada por el titular de la SSC, Carlos Montesinos García, quien sostuvo una mesa de trabajo con la directiva de dicha asociación, en un encuentro donde también participó el regidor Orlando Muñoz Gómez. El objetivo central de esta sinergia es redoblar la vigilancia en caminos vecinales y puntos estratégicos de producción pecuaria.

Como resultado del diálogo, se estableció una agenda de trabajo enfocada en fortalecer la proximidad policial y crear canales de comunicación directa entre los productores y las fuerzas de seguridad. Esta medida busca optimizar los tiempos de respuesta ante cualquier reporte de incidencia y garantizar que las labores del campo se realicen en un entorno de legalidad y tranquilidad.

“La instrucción de nuestra presidenta es mantener una corporación cercana a todos los sectores; la colaboración con los ganaderos es fundamental para que el crecimiento de Playa del Carmen se mantenga firme y seguro en cada rincón del municipio”, destacó Montesinos García durante la reunión.

Por su parte, los representantes del sector ganadero celebraron la apertura de las autoridades municipales y la disposición para edificar soluciones conjuntas. Con este esquema de colaboración, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con las familias del campo, asegurando que las actividades económicas rurales cuenten con el respaldo y la protección necesarios para su desarrollo continuo.