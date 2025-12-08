FGR debe explicar por qué clasificó como “terrorismo” el ataque en Coahuayana: Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) debe explicar por qué de inicio clasificó como “terrorismo” el ataque con un auto bomba en Coahuayana, Michoacán, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también”, señaló la mandataria en respuesta a interrogante en la mañanera sobre el hecho que la FGR reclasificó el delito.

Y es que, el sábado —día que ocurrió el hecho que dejó seis personas muertas—, la nueva fiscal general, Ernestina Godoy, informó que se investigaría el ataque como “acto de terrorismo”. Sin embargo, ayer, la dependencia reclasificó al apuntar que se indagará como “delincuencia organizada”.

La presidenta Sheinbaum consideró que mañana, que estará el gabinete de seguridad en la conferencia presidencial, podrá aclararse el punto.

“Mañana pueden explicarlo, explicar cómo se clasifica un delito de terrorismo en México o delincuencia organizada. Y también saber exactamente qué pasó”, apuntó.

Indicó que como parte de las investigaciones “se están revisando cámaras y lo que normalmente se hace con los servicios periciales, y espero que ya mañana pueda haber más información para que todo mundo la conozca”.

Añadió que la correcta tipificación del delito depende de conocer con precisión la causa, el modo en que ocurrió la explosión y quiénes fueron los responsables.

“A partir de la investigación también catalogar el delito y que todo mundo sepamos exactamente qué pasó… La fiscalía tiene que hacer su parte en la investigación”.

Consultada sobre si los hechos obligan a reforzar la estrategia de seguridad en la entidad —reforzada tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo—, la jefa del Ejecutivo sostuvo que la prioridad sigue siendo fortalecer las capacidades de inteligencia e investigación.

“Un delito de este tipo tiene evidentemente que investigarse: cómo fue que ocurrió, quién lo provocó, cómo llegaron al lugar donde llegaron. Para eso es importante reforzar la investigación”.

Señaló que desde el inicio de su administración se incrementó la labor de inteligencia en todo el país y particularmente en Michoacán. “A partir de ahí vienen las responsabilidades y tomar las medidas para pacificar, como lo hemos estado haciendo”.

