Cancún hace historia con gran final y premiación del Campeonato Mundial Tui de Socca 2025

CANCÚN.- En una noche llena de emoción, orgullo y celebración deportiva, Cancún clausuró el Campeonato Mundial Tui de Socca 2025 con una final vibrante y una ceremonia de premiación que reunió a miles de personas en el Malecón Tajamar, consolidando al destino como un referente internacional para eventos deportivos de alta categoría.

Con marcador final, Polonia le ganó 3 a 1 a México. Por primera vez en la historia, el Mundial de Socca se realizó en América y México fue el país anfitrión. Cancún recibió a 32 selecciones nacionales y a más de 600 futbolistas que compitieron durante nueve días, en jornadas intensas que reunieron a cerca de 68 mil espectadores. La ciudad, que ya en 2024 había sido sede de la primera Americup, refrendó su capacidad para albergar competencias globales con organización, hospitalidad y un ambiente que cautivó a visitantes de todo el mundo.

Durante la ceremonia, la gobernadora Mara Lezama reconoció el esfuerzo de jugadoras y jugadores, cuerpos técnicos, federaciones y familias que llenaron las gradas con apoyo inquebrantable. “Ustedes son el corazón de este Mundial Socca Cancún 2025”, se destacó la Gobernadora en el mensaje oficial, subrayando que cada gol y cada jugada demostraron que Quintana Roo es mucho más que sol y playa: es trabajo en equipo, talento y una comunidad que abre los brazos a todos los pueblos del planeta.

El discurso de clausura también resaltó el valor del deporte como herramienta de equidad social, convivencia, salud y paz. “Aquí no importa el color de piel, el idioma o la bandera; todas y todos somos iguales corriendo detrás del mismo balón”, señaló la titular del Ejecutivo, reafirmando el compromiso del estado por impulsar el deporte como elemento formativo y de integración.

El punto culminante de la noche llegó con la entrega de la copa a los campeones del torneo, quienes fueron despedidos entre aplausos y muestras de cariño. “Se llevan un trofeo, pero también el recuerdo de un pueblo que los abrazó como suyos. Esta siempre será su casa”, expresó Mara Lezama a los ganadores.

Con la vista puesta en nuevos retos, Cancún cerró el Mundial Tui de Socca 2025 escribiendo una página histórica para México y para el socca a nivel global. Una final que confirmó que, en Quintana Roo, el deporte une y que el futuro se juega en equipo.