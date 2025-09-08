FGR tiene en la mira a más personas por red de huachicol, incluidos funcionarios

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, dijo que el gobierno planeaba ordenar el arresto de “muchas más” personas —incluidos potencialmente funcionarios del gobierno— involucrados en redes de huachicol entre México y Estados Unidos.

El Gobierno federal anunció el sábado 6 de septiembre la detención de un alto oficial de la Secretaría de Marina, quien está relacionado con el exjefe de la Armada de México.

Fue arrestado junto con otros 13 funcionarios y líderes empresariales conectados con una incautación masiva de combustible en el norte de México.

El fiscal y otros funcionarios dijeron que la detención era una señal de que el Gobierno estaba tomando medidas enérgicas contra el robo de combustible, conocido como huachicol. Los críticos dicen que esto es solo un indicador de la profundidad del problema.

La detención ocurrió unos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, visitó México para abordar temas de seguridad y presionar al gobierno mexicano para que tome medidas enérgicas contra el robo de combustible, que ha llenado gradualmente los bolsillos de los cárteles mexicanos.

Fuente: El Financiero