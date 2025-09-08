No habrá nuevos impuestos en 2026; aduanas serán clave, destaca Sheinbaum

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Hoy el Gobierno federal entregará al Congreso el Paquete Económico 2026, donde no habrá nuevos impuestos y se busca una nueva ley aduanera y continuar con las acciones en contra de las facturas falsas.

Así lo indicó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia de prensa mañanera del pueblo, donde adelantó que en el paquete económico 2026 también se incluyen vencimientos de deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) para ayudar a las finanzas públicas.

“Este año y el próximo año tenemos varios vencimientos de Pemex, de deudas de Pemex, una vez más voy a explicarlo. La deuda que adquirió el sexenio de Peña Nieto y cuando se adquiere deuda, hay que pagarla y hay vencimientos que se renegocian en la mayoría de los posible y se refinancian para no tener cargas muy altas cada año, pero particularmente la carga de 2025 y 2026, para pagar amortizaciones, intereses de Pemex, está apoyando la Secretaría de Hacienda son muy importantes”, sostuvo.

Adelantó que en este paquete económico 2026 hay dos temas que van a ayudar mucho a la recaudación del próximo año, varias modificaciones para disminuir todavía más la afectación por las facturas falsas que aún sigan existiendo y están poniendo muchos candados en el SAT para evitar que haya estas facturas ilegales.

“Lo segundo son las aduanas, estas dos acciones nos van a permitir todavía más la evasión fiscal y ya vienen en el presupuesto y se presentan en la ley de aduanas conjuntamente”, expuso.

Durante la conferencia se le cuestionó a la titular del Ejecutivo federal que si habrá nuevos impuestos.

“No, pero ya lo verán hoy y mañana en la conferencia y el miércoles lo explicamos”, respondió.

Sheinbaum Pardo también dijo que en este paquete económico se garantizan los recursos económicos para todos los programas de bienestar, inicio de becas para niños de primarias y también inversión pública.

“Hay garantía de los programas de bienestar”, aseveró.

Fuente: El Heraldo de México