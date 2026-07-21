Sargazo supera las 86 mil toneladas en costas de Quintana Roo

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PLAYA DEL CARMEN.- La temporada de sargazo 2026 mantiene bajo presión a las costas del Caribe Mexicano. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA), en Quintana Roo se han recolectado 86 mil 473.38 toneladas de la macroalga, una de las cifras más altas registradas desde que comenzó este fenómeno de manera masiva.

El municipio más afectado continúa siendo Playa del Carmen, donde se han retirado 31 mil 413.20 toneladas, equivalente a más de una tercera parte del total estatal. Le siguen Benito Juárez, con 20 mil 880.75 toneladas; Puerto Morelos, con 10 mil 572.24; Tulum, con 9 mil 663.08; Othón P. Blanco, con 9 mil 446.56; Isla Mujeres, con 3 mil 348.20; Cozumel, con mil 113.10; y Lázaro Cárdenas, con 36.25 toneladas.

Las cifras reflejan la intensidad del recale en la Riviera Maya, donde diariamente llegan grandes cantidades de sargazo impulsadas por las corrientes marinas y los vientos predominantes, obligando a mantener labores permanentes de limpieza para evitar su acumulación y descomposición en las playas.

Las autoridades advierten que la presencia de la macroalga no sólo afecta la imagen de los destinos turísticos, sino que también genera malos olores, deteriora la calidad del agua y provoca impactos en ecosistemas costeros como arrecifes, pastos marinos y zonas de anidación de tortugas.

Para atender la contingencia, el Gobierno del Estado mantiene una estrategia conjunta con la Secretaría de Marina, los municipios y el sector hotelero, basada en la instalación de barreras antisargazo, la recolección en altamar y la limpieza diaria de playas.

Actualmente permanecen instalados 16 kilómetros de barreras antisargazo en distintos puntos del litoral quintanarroense con el propósito de contener parte de la macroalga antes de que llegue a la costa y reducir el volumen que debe retirarse en tierra.

Sin embargo, las condiciones del océano y el arribo constante de nuevas masas de sargazo mantienen la presión sobre los principales destinos turísticos del estado.

Desde principios de año, especialistas advirtieron que el Atlántico registraba un volumen histórico superior a 42 millones de toneladas de sargazo flotante, escenario que anticipaba una temporada particularmente intensa para el Caribe Mexicano.

Aunque existen proyectos para aprovechar la macroalga en la producción de biogás, fertilizantes y otros materiales, las autoridades reconocen que el volumen recolectado continúa superando la capacidad de procesamiento, por lo que una parte importante sigue siendo trasladada a sitios de disposición controlada.

Con más de 86 mil toneladas retiradas y Playa del Carmen como el municipio con mayor afectación, la temporada 2026 confirma que el sargazo continúa siendo uno de los principales retos ambientales, turísticos y económicos para Quintana Roo.