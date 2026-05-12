SRE exige a Estados Unidos evidencias sobre acusaciones contra Rocha Moya

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el gobierno de México continúa a la espera de que autoridades de Estados Unidos entreguen pruebas sobre las acusaciones formuladas por el Departamento de Justicia contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El encargado de fijar la postura diplomática mexicana fue Roberto Velasco Álvarez, quien explicó que ya se envió una nota diplomática a la embajada estadounidense en México y a las autoridades correspondientes en Washington para solicitar información oficial sobre los señalamientos.

“Tenemos comunicación constante tanto con la embajada de Estados Unidos en México como con Washington y el Departamento de Estado. Se envió una nota diplomática, como se hace siempre, a través de nuestra embajada en Washington y estamos esperando la respuesta”, señaló el funcionario.

Velasco Álvarez reiteró que, hasta ahora, el gobierno estadounidense no ha presentado evidencia que sustente las acusaciones difundidas contra Rocha Moya y otros funcionarios vinculados al gobierno de Sinaloa.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su administración no tiene conocimiento de nuevas solicitudes o acusaciones formales por parte de Estados Unidos contra otros servidores públicos mexicanos.

La mandataria enfatizó que cualquier petición de detención o investigación deberá apegarse al marco constitucional y jurídico mexicano, además de estar respaldada por pruebas sólidas.

“No tenemos conocimiento de más solicitudes de funcionarios mexicanos por parte de Estados Unidos. Pero tampoco podemos actuar fuera del marco constitucional y jurídico de nuestro país. Si solicitan la detención de cualquier persona mexicana, tienen que presentar las pruebas”, declaró.

Las declaraciones ocurren en medio de la tensión bilateral en materia de seguridad y combate al narcotráfico, luego de recientes acciones judiciales emprendidas por autoridades estadounidenses contra presuntos integrantes y colaboradores de organizaciones criminales mexicanas.