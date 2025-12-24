Fiscalía General de Quintana Roo se queda sin aumento de presupuesto

Comparte esta Noticia

Por Francisco Hernández

CHETUMAL.- La Fiscalía General del Estado (FGE) no recibió el incremento presupuestal que solicitó al gobierno de Quintana Roo, por lo que tendrá que funcionar durante el 2026 con los mismos mil 701 millones 996 mil pesos que tuvo para su operación en el 2025.

Es más, el organismo se libró de experimentar un recorte presupuestal, pues la iniciativa original de la gobernadora Mara Lezama proponía un presupuesto de mil 675 millones 554 mil pesos, que representaba una rebaja 26 millones 642 mil pesos.

Sin embargo, en la revisión realizada por el Congreso del Estado se decidió asignarle esa diferencia para dejarle en el 2026 la misma cantidad del año anterior, en calidad de “asignaciones derivadas de actualizaciones al monto originalmente asignado con relación al Impuesto sobre Nómina”.

Tampoco tuvo un aumento real la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ya que recibió sólo 275 mil 448 pesos más que en el 2025, por lo que ejercerá 60 millones 275 mil pesos en el 2026, aunque tampoco Edgar Ramírez Morales, su titular, ha dado resultados en su primer año al frente del nuevo órgano autónomo.

Cabe recordar que el Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar, pidió un presupuesto de 2 mil 500 millones de pesos para el próximo, que representaba un incremento de alrededor de 60 % sobre el monto autorizado para el 2025.

Según López Salazar, ese incremento lo necesitaba principalmente para ampliar el número de plazas de ministerios públicos, peritos y policías de investigación, mejorar la infraestructura y adquirir más equipamiento y tecnología para ampliar la flotilla vehicular, ambulancias forenses, sistemas de software, equipos de cómputo y mobiliario.

Para el año 2025 también había pedido un presupuesto de 2 mil 961 millones de pesos, pero tampoco se lo dieron, sino los mil 701 millones 996 mil pesos, y aunque para el 2026 bajó el monto de su solicitud, tampoco se la aprobaron y le asignaron la misma cantidad que la del 2025.