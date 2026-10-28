Flávio Bolsonaro llega a Miami tras salir de Brasil por Argentina y Ecuador

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MIAMI.- Flávio Bolsonaro llegó este miércoles a Miami con su esposa y sus dos hijas, después de salir de Brasil por Argentina y hacer escala en Ecuador, pese a que la Policía Federal brasileña había cancelado sus pasaportes ordinario y diplomático el martes.

El senador y excandidato presidencial, de 45 años, ingresó a Estados Unidos por el Aeropuerto Ejecutivo de Miami-Opa Locka, en el condado de Miami-Dade, según constató EFE. El Gobierno de Donald Trump había anunciado que lo acogería junto con su familia.

La cancelación de sus documentos ocurrió después de que incumpliera una orden judicial para entregarlos, dentro de una investigación por presunta corrupción. Su salida de Brasil se produjo tras perder las elecciones presidenciales del domingo frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

La Dirección Nacional de Migraciones de Argentina informó que Bolsonaro y su familia entraron el martes por la noche, vía terrestre, a través del puente internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. Según la autoridad, presentaron documentación en regla.

A las 23:30 horas locales del martes, equivalentes a las 02:30 GMT del miércoles, abordaron un vuelo privado desde Puerto Iguazú hacia Guayaquil, Ecuador. Desde esa ciudad continuaron el viaje a Miami.

Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, calificó el martes de “fraudulentas” las elecciones brasileñas. Consultado sobre posibles medidas en respuesta al resultado, contestó que él no gobierna Brasil.