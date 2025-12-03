Fortalece Estefanía Mercado hermanamiento entre Playa del Carmen y Othón P. Blanco

Comparte esta Noticia

CHETUMAL.- En un hecho histórico para el fortalecimiento territorial del sur y el norte de Quintana Roo, las presidentas municipales Estefanía Mercado, de Playa del Carmen, y Yensunni Martínez, de Othón P. Blanco, anunciaron un acuerdo de colaboración y apoyo mutuo que permitirá agilizar trámites municipales, compartir servicios y desarrollar una agenda cultural conjunta en beneficio de las y los habitantes de ambos municipios.

Durante un encuentro sostenido en la capital del Estado, la presidenta Estefanía Mercado destacó que, con Yensunni Martínez “estamos trabajando en equipo por nuestros municipios y por nuestra hermosa capital”. Subrayó que este hermanamiento es un paso firme hacia el fortalecimiento del desarrollo estatal.

“Este acuerdo refleja nuestra visión conjunta de un Quintana Roo más unido, con municipios que cooperan, se complementan y trabajan para servir mejor a su gente. El sur y el norte del estado caminan hoy como aliados estratégicos”, resaltó.

A su vez, Yensunni Martínez agradeció la oportunidad de trabajar con Estefanía Mercado. “Tenemos muy buenas noticias para todas y todos. Las y los playenses que tengan trámites pendientes con el Ayuntamiento de Othón P. Blanco podrán realizarlos con nuestro acompañamiento; y de igual forma apoyaremos a la gente de Chetumal en su relación con Playa del Carmen”, reiteró.

Como parte de este nuevo esquema de colaboración, ambas presidentas adelantaron que en los próximos días se dará a conocer una cartelera cultural entre Playa del Carmen y Othón P. Blanco, que incluirá actividades artísticas, deportivas, educativas y comunitarias, destinadas a fortalecer el intercambio entre ambas ciudades.

El hermanamiento busca consolidar una gestión pública más eficiente, un gobierno más cercano a la gente y unEstado más cohesionado, en sintonía con la transformación que cada municipio impulsa en sus territorios.