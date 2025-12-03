Confirma Sheinbaum asistencia al sorteo del Mundial 2026 en Washington

Comparte esta Noticia

CIUDAD DE MÉXICO.- Es casi un hecho de que la Presidenta Claudia Sheinbaum asiste al sorteo del Mundial 2026, donde se definirán los grupos del evento futbolístico en Washington DC. En la Mañanera de este 3 de diciembre, la mandataria señaló que se trata de un evento muy corto.

“Yo creo que sí voy a ir, mañana les platicamos cómo va a estar, es un evento muy corto, ayer hablé con el Presidente de la FIFA y también Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo conocimiento a través del Departamento de Estado de Estados Unidos, por supuesto que estoy invitada, estaría contento el presidente Trump de recibirnos allá”, informó en Palacio Nacional.

La Presidenta dijo que la postal de los tres líderes en el sorteo será un reflejo del compromiso comercial en América del Norte.

“Ayer hablé con el Presidente de la FIFA, es un evento muy corto en realidad, va el Primer Ministro de Canadá, el Presidente Trump y sus servidora, nada más estaría la apertura de la pelotita que se acostumbra para ver qué grupo nos tocaría encabezar, ya después nos retiramos y ya viene todos los grupos cómo se van definiendo.

“Es un evento muy corto, pero es un buen evento para estar los dos presidentes y el Primer Ministro juntos, dando esta imagen de que América del Norte y nuestro compromiso comercial sigue adelante”, sostuvo.

México será sede de la justa mundialista, por lo que es cabeza de serie del Grupo A. En el evento se definirá el lugar de 48 selecciones nacionales.

Fuente: El Heraldo de México