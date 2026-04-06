Fortalece gobierno de Estefanía Mercado agenda cultural con presentación del Ballet Nacional de Panamá

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PLAYA DEL CARMEN.- Como parte del impulso a la cultura y del fortalecimiento de la proyección internacional del municipio, el gobierno que encabeza la presidenta municipal Estefanía Mercado anunció la presentación, por primera vez en Playa del Carmen, del Ballet Nacional de Panamá, los días 15 y 16 de abril, a las 19:00 horas, en el Teatro de la Ciudad, con su espectáculo suite “Don Quixote”.

En este marco, el director del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Playa del Carmen (IMCAP), Eduardo Martínez, destacó la gestión y el respaldo de la ministra de Cultura de Panamá, Maruja Herrera, así como la participación del director artístico Sasa Adamovich, quien encabeza a la compañía de bailarines y bailarinas.

El funcionario subrayó que el Ballet Nacional de Panamá cuenta con 74 años de trayectoria y ha presentado obras como “Giselle”, “Carmen”, “El lago de los cisnes” y “Coppélia”, en escenarios de Rusia, Cuba, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Nicaragua, Ecuador y Colombia.

Asimismo, adelantó que la compañía tiene programadas próximas presentaciones en Brasil, España y Japón.

Durante la actual administración municipal -dijo- las familias playenses y visitantes han disfrutado de eventos internacionales como “Dance Cuba”, del ballet de la maestra Lizt Alfonso, así como de dos ediciones del Festival Internacional de Teatro (FIC) y la Feria Internacional del Libro y la Cultura (FILyC), consolidando a Playa del Carmen como un referente cultural en la región.

Agregó que el Ministerio de Cultura de Panamá, a través de su Plan Nacional, ha fortalecido el valor social del patrimonio cultural y promovido el desarrollo de expresiones artísticas en comunidades y barrios.

Destacó la participación de Sasa Adamovich, originario de Belgrado, Serbia, quien fue bailarín principal del Teatro Nacional de su ciudad natal antes de integrarse al Ballet Nacional de Panamá. En 2001, se convirtió en el primer director en montar “El Lago de los Cisnes”, obra que será reestrenada este año en el Teatro Nacional.

Además, como parte de las presentaciones, el maestro Eduardo Blanco dirigirá un desfile coreográfico con la participación de estudiantes de academias de ballet de Playa del Carmen, en homenaje al Ballet Nacional de Panamá.

Estas actividades reflejan la sólida relación cultural entre México y Panamá, reafirmando el compromiso del gobierno municipal de impulsar el acceso a la cultura y posicionar a Playa del Carmen como la Capital Cultural de Quintana Roo.

Los boletos para ambas funciones estarán disponibles a través de la plataforma tusboletos.mx.