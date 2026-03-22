Fortalece Gobierno de Estefanía Mercado el potencial del sector productivo de Playa del Carmen

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PLAYA DEL CARMEN.- El gobierno municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado Asencio continúa realizando recorridos en diversas zonas de producción con el objetivo de fortalecer al sector productivo mediante apoyos, capacitación y la generación de cadenas de distribución y comercialización que impulsen el consumo local a través de la economía circular.

Durante un recorrido en la zona de Santa Cecilia II, la secretaria de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones, Estefanía Hernández, y el director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero municipal, Alejandro López Acuña, visitaron tres ranchos donde constataron de primera mano el trabajo constante de productores y productoras del sector agropecuario y pesquero. Estas actividades han logrado consolidarse con alto valor económico y social, posicionándose como una base sólida para el desarrollo sostenible de Playa del Carmen.

En el rancho “El Hidalgo”, a cargo de Ignacia Ramos y Javier González Velázquez, se destacó la producción de tilapia, con un volumen anual de 1.2 toneladas, caracterizada por su alta calidad y lista para su comercialización tanto en hogares como en el sector hotelero y restaurantero. Además, el rancho cuenta con la cría y venta de borregos y aves de corral.

Por su parte, en el rancho “Los Vergara”, Sergio Vergara y su equipo aplican un modelo de economía circular que ha permitido alcanzar la sustentabilidad en la producción de cerdos, borregos y reses, así como gallinas y huevos con alto valor nutricional, aptos para su distribución a mayor escala en el mercado local.

Asimismo, en el rancho “Alma Vieja”, encabezado por Martín Ávila, se conoció el proceso de producción avícola, porcina y de ganado vacuno. Destaca particularmente la producción de huevo, con un promedio de 40 mil piezas mensuales, lo que representa una importante oportunidad para ampliar su distribución en hogares y establecimientos, en coordinación con las estrategias impulsadas por el gobierno municipal.

La secretaria Estefanía Hernández subrayó que estas actividades representan oportunidades concretas para generar valor agregado, crear empleos y fortalecer los ingresos familiares en las comunidades rurales, contribuyendo a un desarrollo más equilibrado en el municipio.

Durante los encuentros, las y los productores expresaron su reconocimiento a la presidenta municipal Estefanía Mercado por el acercamiento directo con el sector, a través de sus representantes. Asimismo, destacaron la importancia de continuar impulsando políticas públicas que atiendan sus necesidades, particularmente en materia de infraestructura, acceso a mercados y adopción de tecnologías que incrementen la competitividad de sus productos.

Finalmente, manifestaron su disposición para trabajar de manera coordinada con el gobierno municipal en la construcción de un modelo económico más inclusivo y sostenible.