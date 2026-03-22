Entrega Mara Lezama distintivo “Hecho en Quintana Roo” a 100 MiPyMEs y fortalece su capacidad de comercialización

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CANCÚN.- La gobernadora Mara Lezama encabezó la entrega del distintivo “Hecho en Quintana Roo” a las primeras 100 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) que concluyeron el Programa de Innovación y Desarrollo Digital para Personas Productoras, con el objetivo de fortalecer la economía local y posicionar el talento quintanarroense.

Durante el acto, celebrado en el Planetario Ka’Yok’, la Gobernadora destacó que este reconocimiento simboliza la confianza en la capacidad productiva del estado, al tiempo que impulsa la competitividad de negocios que generan empleo y dinamizan las comunidades. “En Quintana Roo, este gobierno humanista con corazón feminista confía en nuestra gente y apuesta por el talento que nace y crece en nuestra tierra”, dijo.

Del total de personas beneficiadas, 65 son mujeres. Las 100 MiPyMEs están distribuidas 37 en Benito Juárez, 25 en Othón P. Blanco, 15 en Playa del Carmen, 7 en Puerto Morelos, 5 en Felipe Carrillo Puerto, 5 en Bacalar, 2 en Lázaro Cárdenas, 2 en José María Morelos, 1 en Cozumel y 1 en Tulum.

El programa de Innovación y Desarrollo Digital para Personas Productoras, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Económico que dirige el titular de Paul Carrillo de Cáceres, en coordinación con la Universidad del Caribe, ha brindado capacitación en áreas como liderazgo, finanzas, marketing digital e innovación, como parte del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo.

Al entregar los distintivos, la gobernadora Mara Lezama resaltó que, de acuerdo con el Censo Económico 2024, Quintana Roo cuenta con 58 mil 457 unidades económicas, de las cuales el 99.6% son MiPyMEs, responsables del 73.8% del empleo total. Además, subrayó que este sector concentra el 78.1% de los empleos ocupados por mujeres, lo que evidencia su impacto social.

Actualmente, el distintivo integra a 336 empresas distribuidas en los 11 municipios, las cuales ofrecen más de tres mil productos que van desde alimentos y bebidas hasta artesanías, textiles y joyería, reflejando la identidad cultural del estado.

Como resultado, al menos 15 marcas locales han participado en ferias internacionales, como la de Orlando, Florida, y la Foodex en Tokio, Japón, posicionando productos quintanarroenses en mercados globales.

Entre las personas que atestiguaron esta entrega de distintivos estuvo la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa; la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta; la rectora de la Universidad del Caribe Xóchitl Carmona Bareño, y la diputada local María José Osorio.