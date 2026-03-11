Fortalece gobierno de Estefanía Mercado la biodiversificación en Playa del Carmen

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- Con el objetivo de promover la biodiversidad, restaurar los ecosistemas locales y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Estefanía Mercado puso en marcha las “Jornadas de Arborización” en distintos puntos de la ciudad

Al respecto, la secretaria de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Kandy Mendoza, informó que la estrategia mensual contempla la plantación de diversas especies nativas en parques y espacios públicos, fortaleciendo la participación ciudadana y la corresponsabilidad entre gobierno, sociedad civil, empresas y comunidad.

La funcionaria explicó que este programa se ha fortalecido como una estrategia ambiental para mejorar la calidad del aire y ampliar las áreas verdes del municipio.

“Estas jornadas se realizarán de manera mensual en diferentes puntos del municipio y se centran en la plantación de especies nativas, fundamentales para la restauración del ecosistema local y para mejorar la calidad ambiental de Playa del Carmen”, reiteró.

Durante el mes de marzo, la jornada de arborización se llevará a cabo este viernes 13 en el parque de la cerrada Zorzal Rojizo, del fraccionamiento Villas del Sol, a partir de las 8 de la mañana, por lo cual invitó a las y los ciudadanos a sumarse a esta actividad que además busca generar conciencia sobre la importancia de los árboles en el equilibrio ambiental.

“La participación ciudadana en estas acciones permite no solo embellecer los espacios públicos, sino también fortalecer el sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva hacia el cuidado del entorno natural”, refirió Mendoza.

Estas acciones están alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, particularmente con el ODS 11, referente al concepto de Ciudades y comunidades sostenibles; ODS 13, Acción por el clima; ODS 15, Vida de ecosistemas terrestres; y ODS 17, Alianzas para lograr los objetivos.

“Cada árbol que plantamos representa un paso hacia un futuro más verde y sostenible para todas y todos. Invitamos a la ciudadanía a sumarse a este esfuerzo colectivo que busca transformar Playa del Carmen en un referente de cuidado ambiental”, destacó la secretaria.

Con estas iniciativas, el gobierno municipal refrenda su compromiso con el desarrollo sostenible y con la construcción de una ciudad más verde, resiliente y comprometida con el medio ambiente.