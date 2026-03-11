Mara Lezama atiende al pueblo en audiencia pública en X-Pichil

Comparte esta Noticia

X-PICHIL.- En esta comunidad maya de Felipe Carrillo Puerto, en donde la artesanía es el motor de la economía de mujeres y hombres, la gobernadora Mara Lezama Espinosa encabezó la audiencia pública “La Voz del Pueblo”, que ya es un espacio de atención directa en el que dependencias estatales, federales y municipales escucharon y atendieron las solicitudes de las personas, centro de las políticas públicas.

Durante la audiencia realizada en esta localidad conocida por su tradición milenaria en el bordado y el tejido de bejuco, la Gobernadora destacó que estas audiencias buscan acercar el gobierno a la gente y resolver de manera directa sus necesidades.

Mara Lezama recordó que estaba prevista para realizarse semanas atrás, pero debió posponerse debido a un frente frío que complicó el traslado de habitantes de comunidades cercanas. “La íbamos a hacer hace dos semanas, pero la gente que viene de otras comunidades nos pidió cambiarla de día y aquí estamos cumpliendo el compromiso”, expresó.

En la audiencia participaron integrantes del gabinete estatal, así como representantes de dependencias federales y autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto, encabezadas por su presidenta Mary Hernández, quienes atendieron a la ciudadanía de manera personal en mesas de trabajo instaladas en el lugar.

La primera persona en ser atendida fue la señora Karol Paloma Gómez Esquivel. Con la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama, se entregaron prótesis a beneficiarios de Kantemó, San Diego y Dziuché, de José María Morelos.

Por parte de la Beneficencia Pública, que encabeza Claudia Gómez Verduzco, Mara Lezama entregó sillas de ruedas, bastones y apoyos funcionales, para que las personas que lo solicitaron transformen favorablemente su movilidad.

De los Apoyos Sociales del Bienestar, se entregaron 14 parrillas de gas a beneficiarios de comunidades mayas; a 32 familias láminas de zinc para resolver distintas necesidades, y 8 tinacos a familias de X-Pichil y de la cabecera; en tanto que a través del INMAYA, 15 calderos para personas de X-Yatil, X-Pichil y Dzulá, que permite preservar usos y costumbres.

También a lo largo de la audiencia, la Gobernadora entregó el certificado profesional inmobiliario a quien es el primer asesor en Felipe Carrillo Puerto, Gilmer Andrés Arroyo Sánchez.

Asimismo, para responder en directo y en territorio, la gobernadora Mara Lezama acompañada del secretario de Bienestar, Pablo Bustamante, entregó 31 máquinas de coser a beneficiarios de 7 comunidades de Carrillo Puerto, lo que permitirá fortalecer su economía familias.

Entre las respuestas que reflejan justicia social, fue la entrega de su título de propiedad a Marco Antonio y Antonia, y a doña Felipa, quienes esperaron hasta 25 años para obtener certeza jurídica, gracias a que contactaron a Mara Lezama en “La Voz del Pueblo”.

Entre las instituciones presentes estuvieron IQJ, el DIF con su presidenta honoraria Verónica Lezama Espinosa; la Agencia Alimentaria, Liconsa, Diconsa, Bienestar, IFEQROO y la Secretaría de Salud, que además ofreció servicios de vacunación para los asistentes.

La Gobernadora subrayó que el objetivo de este ejercicio es gobernar desde el territorio, escuchando de forma directa a la ciudadanía. “La voz del pueblo se escucha fuerte y claro en Felipe Carrillo Puerto, en X-Pichil”, afirmó al dar inicio a la jornada de atención.

En la audiencia fueron atendidas mil 067 personas en trámites y servicios como apoyos, bolsa de trabajo, educación, expedición de licencias, federales (IMSS, CFE), generales, infraestructura, legales, municipales y de salud.