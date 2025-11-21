Fortalece Playa del Carmen alianza estratégica con Finlandia y Dinamarca

Comparte esta Noticia

PLAYA DEL CARMEN.- La presidenta municipal Estefanía Mercado sostuvo este jueves un encuentro con representantes diplomáticos de las embajadas de Finlandia y Dinamarca, en el que se acordó reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, turismo responsable y desarrollo sostenible.

En la reunión, realizada en el salón “Javier Rojo Gómez” del antiguo Palacio Municipal, la Alcaldesa reiteró su compromiso con la cooperación internacional y la proyección global de Playa del Carmen como un destino seguro y confiable para el creciente número de visitantes provenientes de países nórdicos.

En este sentido, destacó que la seguridad del turista es una prioridad absoluta para su administración, y subrayó que el municipio opera bajo estándares internacionales para garantizar la protección tanto de visitantes como de residentes.

“Tenemos casi 500 patrullas y el municipio es el más seguro de Quintana Roo. Playa del Carmen está construyendo una política integral de seguridad turística basada en prevención, inteligencia y coordinación con cuerpos diplomáticos; cada visitante debe sentirse seguro, acompañado y protegido, esa es una responsabilidad que asumimos con total seriedad”, afirmó.

Estefanía Mercado señaló que alianzas como esta fortalecen el posicionamiento global del destino. “La competitividad turística depende también de nuestra capacidad para vincularnos con el mundo. Esta reunión con las naciones nórdicas representa un paso firme hacia una diplomacia municipal proactiva, moderna y estratégica”.

Durante el encuentro también se abordaron oportunidades de colaboración en áreas como innovación, inversión, movilidad sostenible, capacitación profesional, promoción internacional del destino, medio ambiente e intercambio académico entre Finlandia y Playa del Carmen.

Por parte de los países visitantes participaron el embajador de Finlandia, Ari Mäki; el embajador de Dinamarca, Kim Højlund Christensen, y la cónsul honoraria de Finlandia en Quintana Roo, Luisa Guzmán Carrasco, quienes coincidieron en reconocer el liderazgo turístico de Playa del Carmen y valoraron la disposición de la alcaldesa Estefanía Mercado para impulsar una agenda internacional basada en la sostenibilidad, la inclusión y la seguridad.

Por el gobierno municipal asistieron el jefe de Gabinete, Arturo Castro; el secretario general del Ayuntamiento, Luis Herrera; las secretarias de Turismo, Estefanía Hernández, y de Medio Ambiente y Cambio Climático, Samantha Álvarez; así como los titulares de Seguridad Pública, Carlos Montesinos, y de Desarrollo Económico, Antón Bojórquez; el regidor Fernando Muñoz y el director de Asuntos Nacionales e Internacionales, Héctor Andrade.