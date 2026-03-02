Fortalecen Mara Lezama y Rafael Marín trabajo conjunto para el desarrollo de Quintana Roo

Comparte esta Noticia

CANCÚN.- La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sostuvo un encuentro con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, para dar seguimiento a asuntos estratégicos de alcance estatal y nacional.

Durante la reunión, ambas autoridades abordaron temas relacionados con la coordinación institucional y el impulso a acciones que contribuyan al desarrollo económico del estado, en sintonía con la agenda federal.

Mara Lezama señaló que el trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno permite fortalecer proyectos prioritarios para la entidad y avanzar en iniciativas que consoliden el crecimiento y el bienestar en Quintana Roo. También destacó la importancia de mantener la colaboración con instancias federales en el marco de las políticas impulsadas por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria subrayó que la suma de esfuerzos institucionales resulta clave para fortalecer la estrategia de transformación y asegurar resultados en beneficio de la población quintanarroense.