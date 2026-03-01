La faceta solidaria de Moon Ga-young: siete años apoyando causas en Tulum

Comparte esta Noticia

TULUM.- El fundador de la organización Coin Tree, Youngjun Han, reconoció el respaldo constante que la actriz surcoreana Moon Ga-young ha brindado a los proyectos sociales que la fundación impulsa en Tulum.

Han destacó que la también escritora ha sido donante por más de siete años y que incluso ha visitado personalmente las instalaciones para conocer el destino de los recursos. Subrayó que su compromiso ha sido sostenido y discreto, lejos de acciones esporádicas o con fines publicitarios.

Las aportaciones de Moon Ga-young se han enfocado principalmente en programas dirigidos a mujeres. Gracias a su apoyo, la organización ha podido ofrecer consultas médicas y medicamentos gratuitos a madres e hijos en su clínica comunitaria, así como respaldar pequeños negocios encabezados por jefas de familia, fortaleciendo su independencia económica.

La actriz publicó el libro “PATA”, del cual destinó 50 millones de wones —alrededor de 35 mil dólares— provenientes de regalías a la fundación. Desde entonces, realiza una contribución anual fija, lo que la convierte en la principal benefactora del proyecto.

Coin Tree cumple ocho años de labor en Tulum, donde opera una escuela y una clínica gratuitas. Sin embargo, Han señaló que la totalidad de los recursos proviene de Corea del Sur y lamentó la ausencia de donantes mexicanos recurrentes, pese a que los beneficiarios son familias locales.

Entre los planes a corto plazo se encuentra la construcción de un refugio para mujeres, iniciativa que cuenta con el interés especial de la actriz. No obstante, el proyecto enfrenta retos importantes, como la limitada cultura de donación y las condiciones de seguridad en el país.

A ello se suma un obstáculo reciente: el vencimiento del contrato de arrendamiento del inmueble donde funciona la escuela, lo que obliga a la organización a buscar una nueva sede. Según Han, localizar un espacio adecuado ha resultado complicado, lo que genera incertidumbre sobre la continuidad de los servicios que hoy benefician a decenas de familias en la región.